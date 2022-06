Maud HOFFMANN

Plus de la moitié des salariés actifs vivent leur FORMATION comme une contrainte !

Pourtant léquation est simple :

Salariés peu motivés en formation = formation non performante = investissement perdu !



Vous êtes dirigeant d'entreprise de + de 50 salariés et vous souhaitez optimiser l'efficacité de votre formation pour :

- Sur le court terme : offrir une solution d'apprentissage efficace à vos salariés, celle qui les ENGAGE tout au long de leur parcours.

- Sur le moyen terme : permettre à vos collaborateurs de véritablement mettre en pratique les compétences leur facilitant laccès ou ladaptation au métier/missions visées, les ENGAGER dans leur travail et dans leur équipe au quotidien.

- Sur le long terme : retenir les talents, ENGAGER vos salariés dans votre organisation et développer une vision de lentreprise axée sur le développement personnel.



Seulement, aujourdhui

Vos maquettes de formation et parcours apprenant semblent inadaptés à votre public

Vos enquêtes de satisfaction pointent un souci de pédagogie

Vos programmes de formation ne sont pas en adéquation avec les compétences professionnelles facilitant ladaptation de vos salariés aux évolutions de lemploi, technologiques ou de votre organisation

Votre environnement dapprentissage (présentiel ou distanciel) nest pas optimisé

Vos supports de formation ne sont pas digitalisés, pas assez personnalisés, pas assez pertinents au regard de vos objectifs pédagogiques

Votre système dévaluation de la performance de la formation est inexistant, inadapté ou inefficace

Vous vous demandez quel environnement dapprentissage proposer ? Quel parcours, quelle méthodologie, quel programme, quelles activités, évaluations, outils, équipe, système dévaluation

BREF, quest-ce quil faut mettre en place et comment le faire pour améliorer la performance de vos équipes et organisation demain en formation ?



Je vous accompagne à concevoir, transformer ou aménager votre dispositif de formation pour véritablement ENGAGER vos salariés en replaçant lHUMAIN au cœur de lapprentissage.

Comment ?

1. Par une analyse approfondie des BESOINS de chaque partie prenante du projet mais surtout de vos salariés (car cest bien par là que tout doit commencer !)

2. Par une CONCEPTION SUR MESURE du dispositif dapprentissage. Celle qui leur donne le choix pour les guider vers la réussite.

3. Par une FORMATION de vos formateurs pour leur permettre de maintenir la relation avec lapprenant peu importe le support, lieu ou moment.

4. Par un MANAGEMENT en continu de léquipe projet pour les accompagner à performer chaque jour un peu plus.

5. Par une EVALUATION DE LA PERFORMANCE de la formation au regard des objectifs de chaque partie prenante.



Et si en collaborant ensemble, on pouvait créer plus de productivité, plus de performance interne et faire de votre investissement en formation un réel avantage concurrentiel ?



Nhésitez pas à me contacter pour échanger !