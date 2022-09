A la recherche d'un poste:

Je suis titulaire d'un BTS Assistante de Direction, et d'une Licence en Tourisme (passée à l'UCO). J'ai également mon BAFA, AFPS et de l’expérience dans ces différents domaines.



Dynamique, sérieuse et très motivée, je suis prête à m'investir dans ma futur entreprise et prochain poste !



N'hésitez pas à me contacter pour davantage de précisions.



Mes compétences :

Tourisme

BAFA

Suivi commercial et administratif

Secrétariat