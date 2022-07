Maude LACOSTE (NÉE DUBOUIS)

Après une expérience de deux années très enrichissante et variée en tant que consultante en sécurité sanitaire des aliments, j'ai eu l'opportunité d'intégrer une société de restauration collective en tant que Responsable Qualité pour le compte de la société Languedoc Restauration.



Languedoc Restauration réalise de la restauration concédée pour des établissements de santé, scolaires et d'entreprises. Les sites gérés par la société sont au nombre de 25 dans un périmètre compris entre Béziers et Montpellier.



Ma mission actuelle consiste essentiellement en la réactualisation de la politique qualité du groupe. Un nouveau Plan de Maîtrise Sanitaire est déployé sur l'ensemble des sites gérés par Languedoc Restauration conformément aux dispositions prescrites par l'arrêté ministériel du 8 juin 2006.

J'ai par conséquent la charge de la rédaction des PMS, leurs mise en oeuvre opérationnelle, la formation du personnel, la gestion des non-conformités etc.



La veille technique, scientifique et réglementaire ainsi que sa transcription pour les équipes de production fait également aujourd'hui partie intégrante de ma mission.



Mes compétences :

Conception

Conception de plans

Document Unique

HACCP

Hygiène

ISO 22000

PMS

Professionels

Qualité

Reglementation

Responsable qualité

Sécurité

Sécurité sanitaire

Sécurité sanitaire des aliments