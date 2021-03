Stéphane POUPINET

INGENIERIE - EXPERTISE - AUDIT - DIAGNOSTIC - CONTROLE - CONSEIL - FORMATION en QUALITE, HYGIENE, SECURITE Alimentaire et Santé



Au service des Professionnels : Producteurs fermiers, IAA, Distributeurs, Restauration (collective, gastronomique, rapide), Artisans métiers de bouche, Etablissements de Santé (hôpitaux, EHPAD, foyers logement...), Transporteurs.

Prescripteur de solutions techniques innovantes (HYGI PANEL, CRYOLOG/TOPCRYO, OXY'PHARM, FATSTRIPPA., NUTRAID..)

Expérience de près de 20 ans en distribution (AUCHAN, METRO, CASINO, LECLERC, CARREFOUR, MONOPRIX....etc)



1) AUDIT :

Infrastructure, équipement, fonctionnement, management qualité, restauration, certification, référentiels (ISO, IFS, RAS....), Normes ISO, traçabilité, documentaire...



2) CONSEIL :

Elaboration et actualisation dossier d'Agrément Sanitaire, constitution du Plan de Maîtrise Sanitaire (PMS), méthode H.A.C.C.P, accompagnement Certification, optimisation des Méthodes de Travail, sélection des prestataires (Fournisseurs, Produits et Services)..



3) FORMATION :

maîtrise du PMS (Plan Maîtrise Sanitaire), méthode HACCP, Hygiène et Sécurité en Restauration, la réglementation en distribution (Etiquetage, balisage, qualité marchande, bonnes pratiques hygiéniques, gestion des dates, traçabilité...)...



4) SOLUTIONS TECHNIQUES INNOVANTES :

- HYGI PANEL : Plaques et dalles polyester pour la rénovation des murs et des plafonds (cuisines, chambres froides, laboratoires, locaux de production alimentaires et santé, salle de soins, blocs opératoires...etc)



- CRYOLOG / TOPCRYO : Intégrateur temps/température (pastilles microbiologiques thermosensibles).



- FATSTRIPPA : Séparateurs à graisse hydrostatiques automatisés



- OXY'PHARM : la bio désinfection de l'air et des surfaces automatisée (éradication de 100% des bactéries, des virus, de spores, de moisissures, des insectes rampants et volants sur 100% des surfaces du local traité)



- NUTRAID : logiciel de calcul et d'étiquetage des valeurs nutritionnelles selon le règlement INCO 1169/2011



Mes compétences :

Agrément Sanitaire

Plan de maîtrise sanitaire

HACCP

Sécurité alimentaire

Maîtrise chaîne du froid

Assurance qualité

Contrôle qualité

Management de la qualité

Hygiène des aliments

Pastilles microbiologiques thermosensibles

Séparateurs à graisses automatisés

Rénovation murs et plafonds

Désinfection et désinsectisation automatisées