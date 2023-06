Maufus MARIE-SYLVIE

Journaliste spécialisée dans la culture et plus particulièrement dans les secteurs du cinéma, de la télévision et de la vidéo, je souhaite diversifier mes collaborations et élargir mon champ d'action professionnel.



Je cherche de nouvelles pistes de travail dans le secteur culturel, mais aussi le tourisme, l'art de vivre, la décoration et l'immobilier, qui est déjà un domaine familier.



D'un esprit curieux et ouvert, j'ai le goût de la recherche et de l'investigation avec une bonne aptitude pour la réalisation de dossiers et d'enquêtes.



Mes compétences :

Rédacteur

Immobilier

Tourisme

Journaliste

Théâtre

Presse

Cinéma