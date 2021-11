Maxime DESAINT-DENIS

Hello



Après presque 10 années dans lindustrie (métallurgie, logistique, nettoyage) dans de gros groupes en France et à linternational, jai changé de cap.



Je suis passé du gros groupe à la startup, un changement radical !



Jai rejoint en Février 2020, la première startup à révolutionner la manière de se former au Lean.



Le Lean pour tous, ludique.



Le Lean qui dure dans le temps.



Cette startup, cest 7-Shapes.



Notre premier client, cétait en 2018. Et depuis, plus de 5000 personnes se sont formées au Lean avec notre simulation 100% en ligne !



Ici pour partager mon expérience, mes conseils et échanger avec vous à propos du Lean et de la formation !



Et si vous souhaitez savoir comment déployer le Lean dans votre entreprise, développer lintelligence collective ou augmenter votre performance, nhésitez pas à menvoyer un message, je vous répondrai avec plaisir !



Ou sinon, on sappelle : 06 66 42 28 98



A bientôt !