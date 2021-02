Nicolas SIMON

Fort d’une expérience d'une douzaine années acquise sur le terrain ainsi qu'avec des équipes d'exploitation au sein de grandes entreprises européennes (Auchan, TFE, Géodis BM, Chronopost), mon parcours a été ponctué de nombreuses évolutions me donnant aujourd'hui une vision économique, managériale et budgétaire globale tant d'un point de vue transport que d'un point de vue logistique.



Ces dernières années ont été pour moi axées sur la gestion d'un centre de profit en tant que directeur de production (élaboration de budget, suivi commercial, négociation) et depuis peu sur le suivi budgétaire d'un centre de coût dont la particularité est son outil de production ( machine de tri / capacité > 300 ko / J).



Ceci me permettant d'appréhender de nouveaux outils de production de type industriel et d'étoffer mes connaissances logistiques.



Mes compétences :

Management

Affrètement