Maxime TUBIANA (TUBIANA)

La pratique du lean six sigma depuis dix ans dans l’industrie puis les services m’a permis d’appréhender plus facilement la résolution de problèmes complexes, l’amélioration de la performance dans le but d’augmenter la satisfaction des clients.



Passionné et convaincu par la méthodologie qui permet sur n’importe quel processus d’augmenter la productivité jusqu'à 30 %, de réduire les défauts de 2/3 et de diviser au minimum les temps par deux.



Le lean six sigma est plus qu’une méthodologie réduisant la variabilité d’un processus, c’est un mode de pensée, une philosophie.



Sa force est qu’elle utilise les personnes qui opèrent le processus et c’est avec leurs aides que nous mettons en place le plan de solution permettant d’atteindre l’objectif.

La gestion du changement est donc plus facile dès lors que ce changement est décidé par ceux qui opèrent le processus.



Le lean six sigma est particulièrement adapté aux caractéristiques actuelles des marchés « c’est une question de survie à moyen terme ».



Lorsqu’il n’y a plus moyen d’augmenter les prix chaque année, mais qu’au contraire il faut diminuer les prix de vente de nos produits, le seul moyen de faire encore des bénéfices est de réduire fortement les coûts ».

Les entreprises doivent répondre à des attentes accrues de leurs clients en matière de qualité et de réactivité.



Le lean six sigma permet à l’entreprise d’être au plus près de la demande client et de se différencier de la concurrence en offrant un produit pertinent dans un délai réduit.

Avoir un outil de production flexible, réduire les temps de développement, être rentable avec de petites séries, voici autant d’exigences de l’industrie et des services d’aujourd’hui que le lean satisfait.



J’ai une grande facilité d’adaptation et un très bon contact relationnel, le sens de l’initiative et du challenge ce qui me permet de m’intégrer rapidement à une équipe.



Je serai heureux de déployer cette méthodologie dans votre entreprise dans le but d'améliorer la satisfaction des clients.





Mes compétences :

Energétique

Lean

Lean Six Sigma

Six Sigma

Conduite de projet