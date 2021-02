Maxime VIGNOT, 30 ans, marié, 1 enfant. Diplômé d’un CAP / BEP Industrie Chimique et Traitements des Eaux, d’un BAC Professionnel Industrie des procédés et d’un BTS Qualité en Agroalimentaire et BIO Industrie.



Actuellement (depuis octobre 2012), je travail à l'ESAT APF (Association des Paralysés de France) de Noisy Le Sec, je suis Responsable de production / Éducateur Technique. Responsable d’un atelier de conditionnement (5 Moniteurs et 60 Usagers), Mise en place, élaboration et suivi des Projets Personnalisés. Référent de stage.

Suivi des MAD Accompagnateur soutien multi- sport, Accompagner l’usager dans les différentes démarches administratives, Travail en partenariat avec d’autres structures, Facturation clients, Veille commerciale, élaboration et suivi des devis (assure la relation client), Surveillance du respect des procédures, des règles d’hygiène et de sécurité, du port des EPI. Définir le planning de production, Gestion du planning des vacances, des commandes, entretient matériel et locaux, Coordonner les transports client, Gestion des stocks. Référent Analyse des Risques (DUERP) et Membre du COPIL Qualité.





J'ai également travaillé dans une société Pharmaceutique à CENEXI comme Coordinateur d'équipes, management de 12 à 20 personnes.Organiser la production sur de 3 à 4 lignes de conditionnement en animant des équipes.Contrôle du bon déroulement du travail sur une ligne de conditionnement

Planifier et assurer la disponibilité et conformité des documents, produits et matériels afin d’optimiser le fonctionnement de la ligne de conditionnement. Enregistrer tout mouvement lié à l’activité (entrée en stock, sortie de quantités, disponibilité des espaces de stockage…). Vide ligne et lancement des ordres de production. Conduite des investigations lors d’anomalies et mise en œuvre des actions correctives

Commande et approvisionnement des articles de conditionnement, des équipements, des protections individuelles et des consommables en fonction des plannings et de l’activité. S’assurer des la conformité des résultats (sortie produits fini en quantités et délais exigés). Rédaction et renseignement de documents techniques (procédures, modes opératoires, dossiers de lots). Relever des indicateurs.Appliquer et faire appliquer les BPF et les règles HSE. Proposition et mise en place d’actions d’amélioration continue



J'ai également travaillé comme Contremaître/ Adjoint du Responsable de Production, mon poste consiste à remplacer le Responsable de Production lors de ses absences, je manage 18 personnes (2 équipes de fabrication en 2*8, une équipe de conditionneur et une équipe de préparateur de commandes),Sortir des Ordre de Fabrication (OF), sortir des Assemblages, distribuer les commandes,Gestion des stocks,Gestion du parc matériel,Surveillances du respect des procédures, des règles d’hygiène et de sécurités, du port des EPI, traçabilité de la fabrication.Optimisation fonctionnelle de productivité.Rédaction de procédures, processus, modes opératoires. Formation du personnel. Vérification chargement et déchargement des camions



J'ai également travaillé comme technicien QSE / Logistique au sein d’OROXCELL (Industrie Biopharmaceutique), mon poste consistait à gérer la partie logistique , le parc matériels Rédaction de procédures, de processus, de modes opératoires et réalisation des audits internes. Enfin, on m’avait confié le management de deux personnes (aides laboratoires).



J'ai également travaillé comme Assistant Qualité dans une Industrie Agroalimentaire en CDD avec pour mission de mettre en place la Norme ISO 9001 version 2000, méthodes HACCP, rédaction de procédures, de processus, de modes opératoires et réalisation d'audits internes. Contrôle Qualité.



Au cours de mes diverses expériences professionnelles, j’ai pu développer mes qualités d’écoute, de compréhension, d’adaptation et de travail en équipe. Je suis dynamique, motivé, ouvert aux autres, polyvalent, et ai le sens des responsabilités et de l’organisation.



