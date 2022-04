Ingénieure CNAM en Biotechnologie je suis spécialisée dans les mises au point de méthodes biologiques, biochimiques et bio-analytiques pour répondre aux besoins internes de l'ICO d'une part et aux demandes de nos partenaires et clients extérieurs d'autre part.



Mes compétences :

Biotechnologies

BPL

in vivo

Validation de méthodes

HPLC MS

Biochimie

Bioanalyse

UPLC