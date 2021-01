Maya CABALLERO

Actuellement, manager au sein de Davidson Paca Aix en Provence, filiale de Davidson Consulting qui est une jeune société crée en 2005 (+ de 2500 salariés, CA 2016 170MEuros), spécialisée dans le conseil en management et l'expertise technologique.



Elle est présente dans 7 bassins d emploi IDF/OUEST/NORD/MIPY/RHA/PACA/EST et se développe à l international avec des nouvelles implantations (Belgique, Suisse, Allemagne, Espagne, Emirats Arabes Unis).



Sa vocation est triple :



- Accompagner ses clients dans la réalisation ou l'optimisation de leurs projets



- Fédérer un ensemble d'experts ou managers, qui se verront confier des responsabilités grandissantes au fur et à mesure de leurs missions



- Mettre les hommes et les femmes au coeur de sa stratégie, autour de valeurs profondément ancrées dans la culture d'entreprise



L'approche qualitative de Davidson a fait d'elle la première société dans laquelle il fait bon travailler au Palmarès Great Place to Work France 2016 et cela, pour la troisième année consécutive !



Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site internet: www.davidson.fr



Nouveauté! A découvrir sur: http://www.davidson.fr/formation-gestion-projet/