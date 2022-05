Mboaraharinjaka RASOAMANAMBOLA

• Dix ans d’expériences dans la conduite d’équipe (construction et forage manuel)



• Formateur dans la fabrication de matériels de forage, formateur en forage manuel (Rota sludge, Jetting….)

• Expériences en élaboration de questionnaire et traitement de données sur Sphinx.

Large expérience sur terrain que ce soit dans le domaine de la construction que l’hydrogéologie dans plusieurs Pays (Ouganda, Bénin,Guinée, Mali, Madagascar) avec plusieurs partenaires dont Sherritt Energy, FAO, Unicef, ICCO, Protos, ACF,…

• Expériences dans le domaine de l’assainissement: élaboration d'APS, APD, conception d'outil low cost, USAID, UNICEF, PROTOS, ect....





Mes compétences :

Formateur Rota Sludge

Traitement et interprétation des données sur le

Projeteur calculateur, Conducteur de travaux, Ingé

Contribution à l’étude et conception d’un systèm

Formateur Jetting