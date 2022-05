Mbolatiana Nalamalala RAKOTOVAO

Titulaire d'un diplôme d'Ingénieur en Génie Industriel de l'Ecole Supérieure Polytechnique d'Antananarivo, J'ai les compétences dans les études et conceptions sur les domaines de la mécanique et l'électricité. En plus, je me spécialise actuellement sur les instrumentations industrielles après être formé au centre de formation d'Ambatovy. j'ai eu le baccalauréat en fabrication mécanique qui m'a poussé à continuer dans le secteur industriel.



Mes compétences :

Electricité

Électricite industriel

Instrumentation

Mécanique