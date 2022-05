Mébouba HASSANALY

Manager des services financiers, et des fonctions supports, en milieu international et multiculturel ayant une vaste expertise des projets d’organisation, d’optimisation, de conduite de changements et de transformation, d'amélioration continue, de restructuration et de mise en place de systèmes d’information.



Mon expertise dans la gestion de projets de changements: Réorganisation des services comptables et financiers. Fusions & acquisitions. Mise en place et amélioration des systèmes d'information. Restructurations. Création ou transfert vers un centre de services partagés. Délocalisation. Business Process Outsourcing. Re-engineering des procédures et processus. Certifiée Lean Six Sigma Green Belt et amélioration continue. Motivation des équipes en période de crise.



Mes qualités : créativité, dynamisme, esprit d'équipe et capacité d'adaptation à tout environnement et secteur.



Vous pouvez consulter mon profil détaillé en anglais ainsi que mes références sur l'adresse url suivante : http://fr.linkedin.com/in/mebouba



Mes compétences :

Management

Motivateur

SAP

Organisation

Qualité

Restructuration

USGAAP

International

Manager

DAF

Informatique

Oracle

Lean Six Sigma Green Belt

Gestion de projet

Fusions acquisitions

Business Transformation

Conduite du changement