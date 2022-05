Philippe GAUTIER

Fort de 20 ans d'expérience en France et à l'étranger dans l'industrie électronique pour le marché professionnel, a dernièrement dirigé pendant 8 mois un vaste projet pour un client de la grande distribution. Etait auparavant pendant 5 ans responsable Service Après-Vente pour la gestion des partenaires dans la zone EMEA.



Dans un contexte à fortes contraintes opérationnelles et financières, a par sa persévérance et son obsession de la satisfaction client, une très bonne capacité de :

- gestion du service après-vente

- gestion de contrat

- gestion de la transition

- pilotage des opérations dans un milieu industriel avec fortes contraintes client

- gestion de projets en équipes pluridisciplinaires

- pilotage de budget



Grande adaptabilité et compétence en Management vertical et transversal.



Mes compétences :

Gestion de projet

Service clients

Production industrielle

OPERATION MANAGEMENT

Partenariat commercial

Service

Production