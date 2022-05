Mebrouk FETHI

QUALITE & PROCESSUS TESTING : Mise en place de stratégie de test projet et de stratégie d’implémentation dans HP QC (vs Requirements / User Story), optimisation des Tests de Non Régression, capitalisation de référentiel commun, rationalisation de recette fonctionnelle, définition de best practices en qualification, définition et mise en place de processus internes (Workflow), mise en place d’outils support à la qualification et d’assurance qualité, Rédaction de mode opératoire, optimisation de catalogue de test, mise en oeuvre de processus de test de charge et d'automatisation de test de non régression.



DEPLOIEMENT OPERATIONNELLE : Conduite du changement et vulgarisation des méthodes proposées, stratégie et dispositif de déploiement, animation de relais, amélioration des processus d’intégration via l’industrialisation des tâches collaboratives



CADRAGE & PILOTAGE : Etudes avant-projet, expression des besoins, cahier des charges et spécifications, cartographie et analyse des processus clés, tableaux de bords et indicateurs recette (KPI), mise en œuvre de plans d’actions, reporting (comité projet, comité de direction), gestion de plannings (recette, projet).



FORMATION & COACHING : Formation utilisateurs (outils, méthodologie), coaching d’équipe de qualification, conduite d’entretiens / workshop.



MANAGEMENT : Gestion opérationnelle et coordination d’équipes transverses et multiculturelles (Support, Commerce & Marketing, IS Business, production, développement, qualification, NearShore/Offshore), gestion des ressources selon la montée en charge projet.



Clients : EDF, RTE, Renault, ViaMichelin, Areva, Sanofi, Volkswagen Bank, Banque de France, Bouygues Telecom, Schneider Electrique



Mes compétences :

Conseil

Stratégie

Gestion de projet

Management

Système d'information