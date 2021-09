Mélanie GELIN

Spécialiste Business Intelligence / Data Migation :



- TALEND (ETL).

- IFS (ERP).

- Crystal Reports (Reporting).

- Bases de données Oracle et SQL Server.



Je connais toute la chaine de l’intégration de données. Je maîtrise l'ETL Talend, qui permet de traiter et transformer de manière très efficace des données en masse. Je suis ensuite capable de les intégrer dans un ERP. Je maîtrise IFS FNDMig et IFS External File Wizard. Et enfin, je maîtrise l'outil de reporting Crystal Report, qui permet d'éditer des rapports d'analyses de données (Analyses commerciales ou financières par exemple).

Je m'adapte facilement, il ne faut que quelques jours pour maitriser les bases d'un nouvel outil. Si la technique est importante, il faut surtout être capable d'avoir une vision globale des possibilités qui s'offrent à l'entreprise et je suis à même de vous aider dans cette voie.