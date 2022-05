Meddy EL ALAOUI

Actuellement au centre Léon Berard, je développe de nouvelles méthodes afin d'améliorer les traitements actuels pour augmenter leur efficacité tout en diminuant leurs effets secondaires. J'ai récemment obtenu ma thèse à l'université Lyon 1 aucours de laquelle j'ai développé de nouvelles méthodes de dosage d'activité enzymatique pour les lipases et les phospholipases. J'ai ainsi été amené à synthétiser par chimie organique des substrats spécifiques ce qui m'a permis d’acquérir de solides compétences dans ce domaine. J'ai par la suite développé et optimisé la méthode de dosage des activité enzymatiques. Au cours de cette thèse j'ai obtenu 2 prix de poster lors de congrès internationaux et 1 prix de poster lors d'un congrès national.



Mes compétences :

Biologie moléculaire

Biochimie

Enzymologie

Biologie

molecular genetics

Western Blotting

SDS

NMR analysis

Microbiology

Organic synthesis

ELISA

DNA cloning

Cell Culture

Mass Spectrometry