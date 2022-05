Médéric FILHOULAUD

Ingénieur généraliste dans l'industrie, j'ai acquis de nombreuses expériences dans l'industrie de la métallurgie et automobile (chaudronnerie, tôlerie, plasturgie) à des postes de management toujours liés à la production ou aux services annexes (Méthodes, Maintenance, Production, Logistique). Ces expériences me permettent d'avoir une vue d'ensemble de la production, d'en apprécier les améliorations et le management.

Durant ces expériences j'ai managé de nombreux chantiers d'améliorations à différents niveaux (investissements, 5S, SMED,gestion d'approvisionnement par KANBAN, VRO, EVRO, MRP) et managé de nombreuses équipes.



Mes compétences :

Approvisionnement

Chaudronnerie

FTA

Kanban

Maintenance

Methodes

Méthodes maintenance

MRP

Plasturgie

PPM

Production

QRQC

Responsable de production

Run

smed

Soudure

Tôlerie

Tolerie fine

TRS

Kaizen

service maintenance

Supply Chain

SAP

Lean Manufacturing

Cross-docking

la maintenance

Sorties

Programmable Interrupt Controler (PIC)

ISO 900X Standard