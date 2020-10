Meggy VERDIER

Depuis juillet 2012, je suis titulaire du BTS Assistant Manager et recherche activement un poste d'assistante dans une entreprise.

J'ai acquis de l'expérience en effectuant un stage de 5 semaines au service des Ressources Humaines de l'entreprise Clemessy Rouen.

J'ai également effectué deux autres stages, de 3 et 5 semaines, le premier à l'Office de Tourisme d'Istres et le second dans une entreprise Londonienne, Northcroft Limited (entreprise de création de meubles design).

Je parle couramment anglais.



Mes compétences :

Autonomie professionnelle

À l'écoute d'autrui et empathique

Persévérante et responsable

Traduction espagnol français

Esprit d'équipe

Rigueur

Organisation du travail

Traduction anglais français