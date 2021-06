Mélanie HALARY

Après un DUT génie Biologique option Industries Alimentaires et Biologiques , une Licence 3 Sciences du Vivant parcours Biotechnologies et formation d'ingénieur agro-alimentaire en apprentissage à l'ESIAB de Quimper.

J’ai effectué 3 ans d’ apprentissage dans le service Qualité de la laiterie de Chaunay (86) qui appartient au groupe EURIAL.

Je suis actuellement en poste en tant qu’ingenieur de production dans le service Fabrication de l’usine Marcillat à Corcieux (88) du Groupe Lactalis.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Windows

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microbiologie alimentaire

Audit interne

Microsoft Access

Biochimie alimentaire

Sketch up

Management