Mélanie LECLAND

Issue d'un cursus en ressources humaines, j'occupe le poste d'Assistante RH et comptabilité au sein de Capron Podologie.



Autonome, rigoureuse, sociale et discrète sont les qualités professionnelles qui me résument.



Mon objectif professionnel, apporter mes connaissances et mes compétences au profil d'entreprises pour gravir les échelons et devenir Responsable en ressources humaines d'ici quelques années. Il est important de ne pas gravir trop vite les étapes, car c'est selon moi la meilleure façon de devenir un bon manager...



Mes compétences :

Gestion Administrative Du Personnel

Gestion Des Intérimaires

Recrutement

Élaboration De La Paie

Ressources humaines