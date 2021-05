Mélanie MÉLANIE CHESNAIS (CHESNAIS)

Dotée d’un réel sens de l’écoute et faisant preuve d’un bon relationnel, j’ai toujours su organiser mon travail dans un sens continu de résultat et de satisfaction de mes interlocuteurs. Femme volontaire mais également femme de challenge, je sais convaincre et porter les projets à leur terme auprès d’interlocuteurs variés. Ayant une attirance particulière pour le management commercial, je pense ainsi être une valeur ajoutée digne de confiance au sein d'une entreprise.



Mes compétences :

Prospection

Création et fidélisation d’un fichier clients

Animation d'équipe

Animation de réseaux

Étude de faisabilité de projets

Négociation commerciale

Veille concurrentielle

Développement commercial

Analyser les besoins et définir les objectifs

Gestion de la relation client

Conduite de réunion

Conseil commercial