Mélanie MÉLANIE GALLANT-DEWAVRIN (GALLANT-DEWAVRIN)

Après 10 ans d'enseignement du Droit en Ecole de Commerce et en Université, je me suis orientée vers un métier me permettant de continuer professionnellement ce que j'avais entrepris bénévolement depuis 10 ans, à savoir la gestion d'une association de patients.



Cette nouvelle fonction m'amène à mettre en oeuvre mes compétences juridiques et managériales dans un secteur qui m'intéresse depuis longtemps: celui de la santé.



Dans le cadre de cette nouvelle fonction et de cette structure, mes domaines d'expertise:

- connaissance de l'hypertension artérielle pulmonaire

- connaissance du milieu médical

- connaissance de l'environnement des maladies rares

doivent me permettre de mener à bien la mission qui m'incombe.



L'association HTAPFrance, association nationale des patients souffrant d'Hypertension artérielle pulmonaire, a pour vocation à apporter son aide aux patients et à leurs proches. Son aide se présente essentiellement sous forme d'information, sur la maladie et ses traitements et la vie au quotidien avec la maladie. Cette information passe par un site internet: http://www.htapfrance.com , une revue, des brochures, des films, et aussi des réunions.



