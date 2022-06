Mélanie RENÉ

Titulaire d'un bac +2 "Assistant(e) Ressources Humaines", je souhaite poursuivre par une formation gestionnaire de paie en contrat de professionnalisation afin de compléter ma formation initiale. (alternance 2jours en centre et 3 jours en entreprise)... L'enseignement débute en octobre pour une durée de 6mois... Motivée et désireuse de réussir, je suis fortement interessée par ce domaine et je sais que cette formation, en adéquation parfaite avec mes ambitions pourrait me permettre d'acceder plus facilement au type de poste que je convoite pour ma future carrière professionnelle. A la recherche d'une entreprise qui pourra m'ouvrir ses portes et participer à l'épanouissement de mon projet professionnel !!!



Mes compétences :

Pack office

Assurer la gestion administrative des salariés

Rédiger et diffuser une offre d'emploi

Effectuer une présélection de candidatures

Elaborer et actualiser les tableaux de bord RH

Rédiger un profil de poste

Assurer un veille juridique et sociale

Elaboration et suivi du plan de formation

Organiser l'intégration d'un nouveau salarié

Prospecter et développer le portefeuille clients