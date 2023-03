Mélissa GABANOU

* Diplômée du Master Professionnel BIOTOX (Biologie Intégrative & Toxicologie), 2014

* Domaine professionnel : recherche en biologie, toxicologie, R&D (pré-clinique) de produits de santé : médicaments, cosmétiques, nutraceutiques.



Par mon cursus universitaire, je possède des connaissances dans divers domaines allant de la biologie cellulaire/moléculaire et la physiologie aux neurosciences, ainsi qu'en pharmacologie et toxicologie. Mes expériences professionnelles, en recherche publique et dans le secteur privé (CRO pré-clinique) m'ont amenées à travailler autant in vivo qu'in vitro.



Je possède de l'expérience en expérimentation animale, je suis titulaire du diplôme d'expérimentation animale de niveau 1 (+ module de chirurgie). J'ai de plus une forte expérience en culture cellulaire et connais les techniques de biologie moléculaire/biochimie courantes. Je maîtrise les activités connexes au travail de laboratoire : recherche bibliographique, traitement et analyse de résultats, rédaction de rapports/modes op, présentations orales. Enfin, je connais et ai déjà travaillé sous normes BPL (Bonnes Pratiques de Laboratoire).



Mes compétences :

Expérimentation animale

Toxicologie

Physiologie animale

BPL

PCR / qPCR / Western blot / Electrophorèse

Culture cellulaire & Biologie cellulaire

Neurosciences & Comportement

Recherche pré-clinique

Autonomie

Rigueur

Adaptabilité

Bibliographie

Biostatistiques

Microsoft Office

Rédaction rapports

R&D