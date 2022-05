Meryl LEBKIRI

- Développement AngularJS et javaScrip

- Développement PHP 5, Wordpress et Prestashop

- Intégration HTML/CSS et JQuery

- Utilisation de base de données MySQL

- Travail en équipe et travail autonome, utilisation de méthode agile (utilisation de Jira et Redmine)

- Gestion de projet, création de maquette, estimation des délais et gestion du planning.

- Etant d’un naturel dynamique, je suis force de proposition, motivé, curieux et toujours à la recherche de nouvelle compétence





Mes compétences :

Wordpress

Prestashop

HTML / CSS

PHP / MYSQL

Javascript / JQuery

Zend Framework

AngularJS