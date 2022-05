Meryl POLIN

Je suis dessinateur industriel car j'aime répondre au problème des clients tels qu'il soit, cela me stimule et me pousse à repousser mes limites à chaque fois. Je suis quelqu'un de dynamique et qui aime le travail d'équipe.

Je m'investis dans tout ce que j'entreprends et j'ai une grande capacité d'adaptation.



Mes compétences :

Chargé d'affaires

Bureau d'études

Dossier technique

Dessin industriel

Autocad

DAO

Solidedge

CAO

Solidwork

Catia v5

Pack office

Solidworks

Titulaire du permis B

Négociation commerciale

Prospection commerciale