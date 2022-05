Méryl POLLION

Si je dois choisir quelques mots pour me décrivent, ça sera : Dynamique, autonome, organisée et rigoureuse.

Après un Master 2 en microbiologie et plusieurs expériences en laboratoires de recherche, je me suis tournée vers le management et le marketing afin de réaliser mon projet professionnel et devenir un collaborateur actif au sein d'un laboratoire pharmaceutique.

J'ai débuté mon expérience professionnel par les postes de Chef de produits et de Formateur produits. Après 2 ans en formation produit, je travaille toujours dans l’univers des sciences, de la pharmaceutique et de la pédagogie en qualité de Concepteur rédacteur chez Com Line une entreprise connue dans le milieu pour son travail de création pédagogique.



Méryl



Mes compétences :

Marketing opérationnel

Microbiologie

Rédaction de documents scientifiques

Formation en présentiel

Connaissance des circuits de validation

Santé

Marketing

Biotechnologie

Gestion De Projet

Formation à La Visite Médicale