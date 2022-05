Zarroug FAYCAL

Jeune diplômé de l'école IONIS-STM, je cherche un poste en tant que 'Consultant qualification et recette' ou 'Ingénieur d'études et développement Java/J2EE'. Motivé, ponctuelle, rigoureux et polyvalent, je souhaiterais vous faire part de ma réelle motivation.



Mes compétences :

Base de données

Gestion de projet

Modélisation UML

Php/mysql

Shell script

XML

Méthode agile notion théorique

Java/J2EE

Recettes Qualification

Eclipse

HPQC

Selenium IDE

UML

Mvc

Spring