Meryll LEVET

Je suis un développeur full stack AngularJS/Java mais pas seulement...



Au quotidien, je conçois, développe et intègre des applications métiers. Par ailleurs, je suis également passionné de machine learning.



J'ai débuté ma carrière dans l'informatique scientifique. Durant 4 années, j'ai travaillé sur des thématiques communes au machine learning en réalisant des développements d'algorithme, de la modélisation numérique ainsi que de l'analyse de données.



Mon enthousiasme pour l'informatique m'a conduit, il y a 2 ans, au métier d'ingénieur d'études et développement logiciels. Actuellement en poste chez Itesoft/W4, je réalise, au sein d'une équipe, les développements à l'aide des technologies AngularJS/Java, tout en interagissant avec le client afin de livrer des applications métiers de qualité.



Hors de la sphère professionnelle, ma double expérience me permet de pratiquer ma passion du "machine learning". D’une part, en suivant des MOOC et d'autre part en réalisant des projets personnels.

Enfin, je pratique différents sports comme le judo et la planche à voile (oui oui j'ai des activités en dehors de l'informatique) et ma curiosité m'amène à voyager à travers le monde (Guatemala, Mexique, Belize, Namibie,Vietnam, Cambodge et Laos).



Mes compétences :

Modélisation numérique

Python

Linux

Mécanique des fluides

Java EE

JavaScript

REST

HTML 5

CSS 3

Algorithmie

Machine Learning

Base de données

AngularJS