Messaoud BKHACH

Au sein de COFELY ALS, j’ai pour mission de développer un centre de profit répondant aux besoins techniques en maintenance et en pièces de rechanges pour les installations tri bagages des aéroports en France et à l'étranger.

Manager des personnes sur le terrain, garantir la qualité de nos prestations en intégrant les contraintes de l’activité opérationnelle, respecter les exigences des clients et enfin veiller à la rentabilité du centre de profit sont autant de sujets qui font parti de mon quotidien.



Mes compétences :

Gestion de Centre de Profit

Management

Achats

stock Supervision

Audit

Commerce international