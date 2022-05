Messaouda DJOHER

De formation supérieure, avec plus d’une quinzaine d'années dans le management de projets et la gestion administrative, j'ai développé des compétences organisationnelles et managériales solides et un esprit très analytique.



Mon parcours professionnel dans les domaines de la formation continue pour cadres dirigeants, du conseil en affaires, de l’entrepreneuriat et dans une association d’investisseurs m'a permis d'être en relation avec des sociétés de secteurs d'activités très variés, des cadres dirigeants de tous les niveaux, des entrepreneurs et professionnels de milieux très différents. Ce qui me vaut aujourd'hui une véritable aisance dans le milieu des affaires, sur le plan relationnel et en matière de communication. Ayant évolué dans des environnements multiculturels et internationaux, ma langue de travail a toujours été l’anglais.



Aujourd'hui je recherche un poste de gestionnaire administrative qui me permette de mettre mes compétences RH en pratique.



Polyvalente, très investie, persévérante, je m'adapte aisément aux changements. De nature curieuse, ambitieuse et volontaire j'apprends très vite dans les domaines qui me sont moins connus.



Au plaisir de rejoindre vos équipes.



Mes compétences :

Gestion administrative et financière

Gestion des ressources humaines

Developpement d'activités

Gestion des services généraux

Gestion de projets

Organisation d'évènements

Formation professionnelle continue