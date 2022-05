Messaoudi NICOLAS

COMPÉTENCES INFORMATIQUE





Concevoir, installer et sécuriser un réseau dans une petite et moyenne entreprise.



Systèmes : Windows Server 2003/2008 r2 - hyper v, P2V Windows SBS 2008, Windows XP et Windows 7, debian, ubuntu.



Firewall : Isa Server, NETASQ



Réseaux : CISCO (Routeurs et Switchs),Cisco IOS COMMAND, TCP-IP.



Messageries : Exchange 2003/2007, PUSH MAIL, Outook Connector, Thunderbird



Divers : VmWare Workstation, vmware convert standalone, Active directory 2003/2008, IPMSG.



Sauvegardes : ADBackup, Neobe, Ghost suite 1.1.











EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES RESTAURATION ET INFORMATIQUE







Du 26 septembre à aujourd'hui : Administrateur Système au sein de l'université de Lille3 ( Installation, administration, supervision de serveurs )



De mars 2009 à octobre 2010 : Gérant du restaurant Subway Roubaix



De septembre 2008 à février 2009 : technicien vendeur pour la société FRANCE MULTIMEDIA en CDD à Valenciennes.



- Ventes de matériels informatiques en ligne.

- montage et réparation de PC

- installation de solutions réseaux (windows server 2003, FTP, installation et configuration de Box, router et switchs, …)



De juin à aout 2008 : Stage de 2 mois comme Technicien-vendeur informatique pour la société « Nord Phone Multimédia » à Valenciennes par l'intermédiaire du centre A.F.P.A. de La Sentinelle.



De novembre 2007 à avril 2008 : Gérant du kiosque a Pizza de Jeumont



2005/2007 : directeur adjoint au sein du restaurant Mac Donald’s de Valenciennes Gaumont.



2004 : Manager et responsable des commandes et de la logistique du restaurant Mac Donald’s Gaumont Valenciennes



2003 : Responsable et superviseur du suivi de la formation de 22 employés en vue de leur intégration au sein du restaurant " Mac Donald’s " de Denain (ouvert depuis le 19 décembre 2003).



2002 : Chef d’équipe depuis le 1er octobre 2002 (gestion d’une équipe de travail en cuisine et au comptoir, responsable de la H.A.C.C.P. (contrôle et suivi de la sécurité alimentaire), Mac Donald’s Aulnoy-lez-Valenciennes



2001 : Conseiller-vendeur (cuisine/parquet/bois-panneaux) et responsable de la découpe de bois à Castorama durant six mois.



FORMATION







Du 15 novembre 2010 au 16 septembre 2011 : Formation technicien Supérieur gestionnaire exploitant de ressources informatiques (TSGERI), préparation aux modules CISCO CCNA 1, 2 et 3 au sein de l'A.F.P.A. de Lomme.



2005 : Formation sur la gestion des produits (commandes/démarques/écarts statistiques) et gestion de la main d’œuvre (planning/coût de la main d’œuvre/comptes de résultat…) à Reims.



2004 : Formation obtenue aux techniques de base au management I et II avec mention à Paris Guyancourt (siège Mac Donald’s).



2001 : B.T.S Management des Unités Commerciales au lycée la Sagesse de Valenciennes.



1999 : Baccalauréat STT option Action communication et commerciale (mention assez bien).







LANGUES ET DIVERS







Anglais : bon niveau lu/écrit/parlé



Pack office / Internet