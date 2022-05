Hier les conditions économiques permettaient à une entreprise de prendre le risque et le temps de promouvoir de manière empirique un produit ou un service ayant germé dans le cerveau de l’un de ses responsables. Aujourd’hui , plus que jamais, les budgets inhérents au lancement d’un nouveau concept et les conséquences d’un échec sur l’image de l’entreprise sont tels qu’ils n’autorisent plus de tels paris sur l’avenir.



Mes compétences :

Publicité

Communication