Metronome EXECUTIVE

DRH Senior - Coach Professionnel



Diplômé en Droit et Sciences Politiques avec une double compétence Juridique et Ressources Humaines



20 ans d expériences RH (3 dans le Conseil et 14 en Industrie) dont 8 années d'exercice de la fonction de DRH (site, BU Europe, Groupe)



Accompagnement d'équipes managériales en phases critiques (acquisition, LBO, croissance externe/organique, ajustement d effectifs, structure matricielle) en France et à l'international (General Electric, Gerflor, MacDermid)

Mes compétences :

Conduite du changement

Droit du travail

GPEC

Management

Ressources humaines

Coaching individuel

Coaching de dirigeants

Coaching d'équipe

ADP Human Resources

Business Objects

ICT

Microsoft Excel

Microsoft Office

Microsoft Outlook

Microsoft Word

Oracle HR