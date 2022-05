Meunier GILLES

GÉRANT bureau d’études ECP (Etudes Conceptions Projets) , reconnu dans divers secteurs d’activités depuis 1999.



PHARMACIE - COSMÉTIQUE - AGRO-ALIMENTAIRE ...



DÉDIE AUX MACHINES SPÉCIALES / ETUDES-RÉALISATIONS-INSTALLATION



ETUDES sous logiciels AutoCad et SolidWorks

Avant projet, Faisabilité

Etudes mécanique et chaudronnerie

Développement "Process"

Notes de calculs

Schémas

Implantations

Notices (avec possibilité de traduction)

Assistance technique

RÉALISATION, fabrication mécanique et chaudronnerie, automatisme et électricité

INSTALLATION, montage, suivi, mise en route et essais



Mes compétences :

Dessin technique

Gestion

Devis

Chiffrage des chantiers