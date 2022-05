Mhamed AIT SRAYHE

Mise en place de service Débiteurs et actualisation des procédures de recouvrement.

-Mettre en place la procédure de contrôle pour les transferts débiteurs (ouverture de compte, facturation…)

-Analyser la solvabilité des entreprises clientes et déterminer le credit limit

-Fixer et gérer le plafond de l’encours

-Actualiser et instaurer la politique des relances (écrite, téléphonique) et fixer les objectifs de recouvrement

-Négocier les conditions de règlement des impayés litigieux

-Diminuer les délais de paiement, assurer le suivi des dossiers pré-contentieux et contentieux.

-Préparation, saisie et contrôle les factures

-Comptabiliser les encaissements

-Organiser et participer aux credit meetings avec les commerciaux

-Réaliser les clôtures et les reportings mensuelles





Mes compétences :

Créativité

Dynamisme

Esprit d'équipe

Hôtellerie

Recouvrement

Hebergement

Comptabilité

Hôtellerie de luxe

Yield Management

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Audit

OPERA PMS

MICROS FIDELIO