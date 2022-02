Michael ALFONSO

Possédant une expérience de plus de 10 ans, j’ai à mon actif une solide expérience du contrôle de gestion, puisque mon parcours professionnel m’a toujours mené sur des postes où de fortes attentes aussi bien relationnelles que celles exigeant un bon esprit d’analyse étaient requises.



L'aide au pilotage d’activité, l’optimisation des indicateurs de performance mais aussi le développement et l’accompagnement de la stratégie commerciale ont toujours fait partie intégrante de mes missions



Si je devais décrire les traits de personnalité qui me caractérisent :



• Aisance relationnelle pour dialoguer avec différents

types d’interlocuteurs, les comptables mais aussi les opérationnels non-financiers, pour collecter l’information.

• Disponibilité et forte capacité de travail.

• Capacité d’organisation et de planification.

• Capacité d’anticipation et réactivité face aux évolutions

économiques pouvant avoir un impact sur l’entreprise.