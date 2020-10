Pascal BOUTTE

Compétences acquises durant mon parcours professionnel :

- Management d’équipe (management opérationnel & fonctionnel de comptables et contrôleurs de gestion)

- Mise en place d'un centre de services partagés (CSP) pour la comptabilité et IT, gestion du changement et définition contrats, management de l'equipe CSP, alignement des processus et la coordination de la stratégie financière du pays

- Elaboration, mise en place et amélioration des procédures et outils de gestion (définition des indicateurs, des moyens de contrôle, optimisation des flux, collecte et analyse de l’information)

- Elaboration et pilotage du processus budgétaire sur plusieurs unités (production des documents détaillés et de synthèse, méthodologie, collecte, synthèse et analyse des données budgétaires, des écarts, suivi des résultats)

- Reporting et prévisions annuelles (conception et élaboration des tableaux de bord et des synthèses, collecte de l’information, consolidation des données, analyse de l’activité, des prix de revient, des écarts et de la performance, établissement des prévisions d’activité, de budgets, de trésorerie, des créances clients)

- Supervision et contrôle des clôtures comptables (rapprochement compta/gestion, inventaires des stocks et des équipements, calcul des provisions comptables et extracomptables, contrôle des règles de consolidation, IFRS)

- Mise en place et déploiement d’un ERP (SAP, définition des besoins, des flux d’information, paramétrage, gestion de projet, suivi et recettes du développement, formations, procédures)

- Suivi des contrats clients et sous-traitants (évaluation de l’engagement financier, suivi des clauses juridiques, financières, des cautions, etc.)

- Suivi comptabilité jusqu’au bilan (passation des écritures comptables, suivi comptabilité clients, fournisseurs, paie, analytique, suivi créances clients, établissement des déclarations sociales & fiscales, élaboration des comptes annuels)



J'ai été ambassadeur éthiques et conformité chez Alstom



Mes compétences :

Management

Comptabilité

Contrôle de gestion

Finance

Reporting

Gestion

Fiscalité

Audit

Gestion de projet

Gestion de trésorerie

Normes IFRS

Controle Interne

Relations bancaires

Recouvrement