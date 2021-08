Michael DAVANT

Organisation IT et process métier – Pilotage de Projet (planning/budget) – Management d’équipes de développement internes et externes – Méthodes de développement logiciel, web, mobile - Coordination équipe projet, direction métier et équipes techniques développement et infra (international) – Audits métier et SI, recueil de besoins, spécifications fonctionnelles et techniques, plans de tests – Accompagnement, formation et supports –Cartographie, modélisation process et documentation - Intégration de solutions open-source – Vision globale Web



Mes compétences :

CTI

SAP

Systèmes d'Information

Hermes

Logistique globale

JavaScript

Microsoft SQL Server

MySQL

JQuery

Microsoft .NET

Management

PHP

Gestion de la relation client

Sage ERP X3

Gestion de projet

Java

Centre d'appels

Gestion de la production

Business Process Management

SQL

Apple iOS

HTML 5

Java EE

CSS 3

Android

Microsoft Teams

Windows Powershell

Microsoft Office 365