Michaël LIXON

Mon CV sur :

http://michael.lixon.fr



• Maîtrise des concepts et techniques généraux de l’informatique, de la programmation et de l’infographie.

• Polyvalence technique et créative, connaissances en graphisme ainsi que dans les spécialités concourantes à l'élaboration d'un document « publicitaire » (photographie, photogravure, composition, imprimerie).

• Bonne aptitude à la définition et à la gestion de projets.

• Rigueur et sens des responsabilités.



Gérer des projets

• Planification d’activités

• Gestion du temps



Concevoir et réaliser des sites web

• HTML, Flash

• PHP & MySql

• Maîtrise des CMS open source



Référencement et marketing

• Référencement et SEO

• Gestion et analyse du web marketing



Produire des images

• Retouche photo (photoshop)

• Modélisation d’objets et de scènes 3D (3dsMax, Poser)

• Création vectorielle d’images (Illustrator)



Concevoir et publier de la documentation

• Mise en page (X-Press, Indesign, Logiciels de Microsoft Office)

• Maîtrise de la chaîne numérique (du scanner à la sortie - profils ICC)



