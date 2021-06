Michael MARANTE

Spécialisé depuis plus de 4 ans dans l'installation, l'administration, l'audit et la remédiation des produits Microsoft à destination des entreprise (Windows Server 2008 R2, Active Directory, Exchange 2010 et SQL Server) pour une architecture de 200 000 utilisateurs.



Dans l'exercice de mes responsabilités du quotidien, j'ai développé des mécanismes me permettant d'évoluer avec les produits Microsoft, mais aussi de résoudre les incidents techniques rencontrés.





Mes compétences :

Windows server 2008 R2

Sql server 2008

Windows 8

Office 2003/2007/2010

Powershell

Active Directory + GPO

Windows XP / Vista / Seven

Exchange 2010

SCCM 2007

Vente direct

Management

Unix/Linux

Communication