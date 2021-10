CHEF DE PROJET FONCTIONNEL



11 ans d'expérience dans le domaine de la logistique et Supply Chain et depuis 2017 j'interviens en tant que Pilote opérationnel, AMOA et Chef de Projet Applicatif.



J'accompagne mon actuel client :

. à la planification des projets

. à la priorisation et mise en œuvre des projets

. à veiller à la cohérence des demandes

. à coordonner le travail des équipes

. à prévenir et gérer les risques projets