Michel CLIN

Je travaille pour les acteurs majeurs de la sidérurgie internationale (comme Arcelor Mittal, Baosteel, Tata, etc.).

Au sein de l'équipe Avant-Projet des Lignes Process je suis amené à dimensionner une installation complète avec les objectifs opposés suivants: techniques innovantes et pas chère.

Mon parcours professionnel m'a enseigné rigueur, autonomie, prise d'initiative, esprit critique et synthétique et surtout adaptable.

Issu d'une formation de physicien numérique, je me suis spécialisé dans la mécanique des fluides au cours de mes stages (CEA, CEMIF).



Mes compétences :

Calcul mécanique

Visual Basic

AutoCAD

Thermodynamique

Étude thermique

Métallurgie

C

Gestion des émotions

Gestion des conflits

CAO

Efficacité énergétique