Michel DURIEZ

J’ai créé durant ma carrière plusieurs entreprises et j’ai été confronté aux difficultés à la création que l’on appelle le fameux « parcours du combattant du Créateur d’Entreprise », puis la solitude dans les décisions du Chef d’Entreprise face à des choix.

J’ai décidé sur la Région Paris Ile de France où j’ai exercé depuis les années 1980, de vous apporter mon expérience, mes compétences et l’environnement d’une équipe d’hommes et de femmes à travers différentes régions, qui se complètent et qui vous permettront de bénéficier d’une aide au lancement, de l’idée à la création de votre entreprise.

Je vous accompagne dans les divers domaines auxquels le chef d’entreprise se trouve généralement confronté et souvent dans l’isolement face à une nouvelle situation.

Le régime d’Auto Entrepreneur est une superbe opportunité à la fois simple, mais qui peut prendre des proportions problématiques en cas de mauvais choix.

Avec l’Association « Point Info Auto Entrepreneur », vous pourrez trouver l’aide à la création, dans ses diverses facettes et vous pourrez ainsi vous concentrer sur votre véritable cœur de métier.

Que ce soit pour tester vos capacités avant de vous lancer dans un statut d’Entreprise, mais aussi pour créer votre emploi, comme beaucoup de Demandeurs d’Emplois, de Femmes et d’Hommes, en quête d’une activité passionnante, de liberté d’action.

Jeunes, retraités ou séniors, testez vos capacités de Chef d’Entreprise, donnez vous la chance de réussir….

L’Association Point Info Auto Entrepreneur, va vous permettre de concrétiser votre projet.

