Michel GAMBEY

Porteur du projet et nominé au Trophée 2011 Direction(S) dans la catégorie "Innovation" pour un projet lié à l'autonomie des travailleurs handicapés



- Gestion économique, financière et administrative

- Management et gestion des ressources humaines

- Élaboration et conduite du projet d’établissement

- Coordination de projets patrimoniaux

- Animation et coordination des I.R.P

- Organisation des services

- Conception et conduite des politiques de communication

- Mise en œuvre des veilles stratégiques relatives aux politiques territoriales



Conseil et développement:

- Élaboration d’outils pour le développement de projets associatifs

- Accompagnement des démarches d’évaluation et de diagnostics

- Formation aux méthodes de management et gestion des ressources humaines



Président Fondateur de l’Union Régionale des Chantiers d'Insertion de Bourgogne

Administrateur du GIE « Les ateliers de Bourgogne »

Membre de la CGPME de Bourgogne

Membre de la CDAPH de Côte d’Or

Maîtrise des outils informatiques



Mes compétences :

Communication

Communication - Marketing

Contrôle de gestion

Economie

Économie sociale

Economie sociale et solidaire

Insertion Professionnelle

Management

Marketing

Projets innovants

Gestion de projet