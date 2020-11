Michel LAURENT

*** Expertise en Gestion de projet

* Planifier : élaborer des plans d’actions/décisions, répartir des taches

* Manager les ressources humaines : affecter des équipes sur les projets, recruter, négocier salaires, primes,…

* Coordonner & Anticiper : évaluer les difficultés techniques, gérer par les risques,

* Contrôler : coûts, définition et mise en place d’outils de reporting

* Appliquer les Méthodologies et Bonnes pratiques : Plan de Qualité Projet

* Communiquer : Organisation et suivi de comités de pilotage et des réunions d'avancement

* Négocier : retards, avenants, fonctionnalités et périmètre

**** Expertise fonctionnelle

* Auditer un SI

* Comprendre et définir les besoins

* rédiger de cahiers de charges, définir le périmètre

* Etudier les solutions : architectures, outils, processus organisationnels

* Elaborer des propositions commerciales

***** Expertise technique

* VS Studio : .NET, C#, C++

* SGBDR : Oracle, SQL Server

* C

* Compétences en JAVA, PHP,…

Prêt à relever de nouveaux défis et très ouvert, n’hésitez pas à me contacter.





