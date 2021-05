Michel LECLUSE

Mes compétences :



Comptabilité :



* Élaboration du bilan, liasse fiscale

* Élaboration et suivi de budgets

* Élaboration et suivi des tableaux de bord (reporting)

* Gestion des immobilisations

* Gestion de la comptabilité générale et des comptabilités auxiliaires (clients, fournisseurs)

* Trésorerie

* Déclarations fiscales et TVA

* Gestion des contentieux clients

* Interlocuteur commissaires aux comptes, banquiers et administrations



Gestion des Ressources Humaines :



* Gestion de la paie et déclarations sociales

* Gestion administrative des RH : contrats de travail, DUE

* Recrutement

* Gestion et suivi de la formation professionnelle : planification, budget et suivi administratif

* Interlocuteur auprès des OPCA



Informatique :



* Maîtrise du Pack Office (Excel, Word, Access, PowerPoint), Lotus Note

* Maîtrise logiciels Sage, SAP, DCS

* Paramétrage logiciels

* Gestion des dysfonctionnements



Mes compétences :

DRH

Budgets

Sage Accounting Software

SAP

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

DCS NET