Michèle BATANY

Coach interne 3 jours par semaine depuis 2010 chez Carglass

Coach externe chez Capcohesion depuis 2001

Présidente de l'association In'Coach depuis 2017



Développeuse de talents individuels et d'équipe

Conduite de projets People



Coach individuel et d'équipe depuis 17 ans



Coaching carrière - développement de compétences



Langues professionnelles : Français-anglais

Bonne connaissance de la langue allemande et de la culture germanique



Mes compétences :

Coaching professionnel

Coaching d'équipe

Coaching individuel

Bilingue anglais-français

Animation de formations

Codeveloppement

Ingénierie et animation de séminaires d'équipes

Ingénierie de formation